Главе Ямала в Инстаграме задали больше тысячи вопросов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-09T10:51:57+03:00

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1190 вопросов поступило на прямой эфир губернатора Дмитрия Артюхова в Инстаграм в октябре. Напомним, глава ЯНАО в соцсетях заранее выступил с приглашением жителей региона к разговору.

В результате 546 вопросов пришли еще до эфира - во время анонсирования формата встречи в аккаунтах губернатора, 382 – непосредственно в режиме онлайн за период общения губернатора с подписчиками. Остальные –в комментариях под постом с записью эфира.

В октябре губернатор Ямала общался с подписчиками 55 минут. В топе самых популярных вопросов улучшение жилищных условий, ситуация с детским садом «Мамонтенок», авиасообщение, стоимость билетов, субсидируемые направления – 20 вопросов.

- Новый формат – прямой эфир непосредственно в аккаунте губернатора в Инстаграм – уже практически догнал традиционный и привычный жителям региона большой телеэфир на нескольких крупнейших телевизионных каналах округа. К телеэфиру вопросы, как правило, собираются и по телефону горячей линии, и в соцсетях, поступают они и на электронные ящики, - прокомментировал руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

Он также отметил, что аудитория ямальского губернатора в одном только Инстаграм – 44 тысячи подписчиков, около 15% всех пользователей соцсетей в регионе. Если так пойдет и дальше, конкуренции у такого медиа, как Инстаграм Дмитрия Артюхова, на Ямале не останется.

ИСТОЧНИК KP.RU