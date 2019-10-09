2019-10-09T10:32:55+03:00
Общество

В Ноябрьске завершается реконструкция улицы Муравленко

После ремонта она стала четырехполосной
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске завершается реконструкция улицы Муравленко Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске завершается реконструкция улицы Муравленко Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Работы по реконструкции улицы Муравленко в Ноябрьске вышли на финишную прямую. Ремонт улично-дорожной сети сегодня обсудили в муниципалитете. Все согласно графику, резюмировали специалисты.

Совещание провел временно исполняющий полномочия главы администрации Ноябрьска Алексей Романов. Отмечено, что весомая финансовая поддержка правительства ЯНАО позволила отремонтировать в 2019 году в городе порядка восьми километров дорог. Многие объекты дорожной инфраструктуры подрядчик сдал с опережением сроков.

Улица Муравленко стала четырехполосной. Линию электропередачи спрятали в подземный кабель, чтобы убрать громоздкие ЛЭП, оборудовали так называемые «остановочные карманы». В целом, здесь отремонтировано 1 км 41 метр дорожного полотна. В ближайшее время начнутся работы по освещению улицы. Несмотря на то, что срок окончания работ на объекте в ноябре, движение по улице планируют открыть в течение десяти ближайших дней.

Обсудили и предстоящие работы - максимальная перезагрузка ожидает улицу Ленина. Проект доработан окончательно и сейчас проходит согласование в структурных подразделениях муниципалитета, сообщили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе Ямала в Инстаграме задали больше тысячи вопросов
В библиотеках Ямала будут бесплатно консультировать юристы
Автопарк аэропорта Нового Уренгоя пополнился новой снегоуборочной техникой
Лучших ямальских «Лидеров России» регион отметит денежными сертификатами
В Губкинском завершают реконструкцию главной площади
Победители конкурса «Время действовать» получат по миллиону рублей
В Лабытнанги обрушившаяся кровля убила рабочего
На трассе Сургут-Салехард легковушка влетела под грузовик
Новоуренгойка после телефонного разговора перевела деньги мошеннице
Погода на Ямале 9 октября: местами пройдут кратковременные дожди
Девушка из Салехарда поразила наставника шоу «Танцы»
В Ноябрьске пройдет День призывника
Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника
Ямальские школьники представят экологические проекты в Исландии
В Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам зарплату
Молодежь Ноябрьска разработала проекты собственной арт-резиденции
Таркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени
В Приуральском районе браконьер наловил чира на 300 тысяч рублей
Ямал принял участие в форуме «Вместе – ради детей»
56-летнего ямальца, изнасиловавшего девочку, посадили на 15 лет
Виртуальный концертный зал в Ноябрьске откроют Чайковским
На ямальской трассе перевернулся КамАЗ
В губкинском музее горожанам предлагают сыграть в «Прятки в тундре»
В Новом Уренгое ночью полыхал расселённый дом
В Ноябрьске к юбилею Победы воздвигнут «Стену Памяти»
В Новом Уренгое владелец собаки выплатит 50 тысяч покусанному ребенку