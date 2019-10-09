В Ноябрьске завершается реконструкция улицы Муравленко

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-09T10:32:55+03:00

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Работы по реконструкции улицы Муравленко в Ноябрьске вышли на финишную прямую. Ремонт улично-дорожной сети сегодня обсудили в муниципалитете. Все согласно графику, резюмировали специалисты.

Совещание провел временно исполняющий полномочия главы администрации Ноябрьска Алексей Романов. Отмечено, что весомая финансовая поддержка правительства ЯНАО позволила отремонтировать в 2019 году в городе порядка восьми километров дорог. Многие объекты дорожной инфраструктуры подрядчик сдал с опережением сроков.

Улица Муравленко стала четырехполосной. Линию электропередачи спрятали в подземный кабель, чтобы убрать громоздкие ЛЭП, оборудовали так называемые «остановочные карманы». В целом, здесь отремонтировано 1 км 41 метр дорожного полотна. В ближайшее время начнутся работы по освещению улицы. Несмотря на то, что срок окончания работ на объекте в ноябре, движение по улице планируют открыть в течение десяти ближайших дней.

Обсудили и предстоящие работы - максимальная перезагрузка ожидает улицу Ленина. Проект доработан окончательно и сейчас проходит согласование в структурных подразделениях муниципалитета, сообщили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU