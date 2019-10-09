СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-09T10:09:22+03:00

В библиотеках Ямала будут бесплатно консультировать юристы Фото: yanao.ru

С жителями отдаленных поселков специалисты будут вести беседы с помощью видеоконференцсвязи

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В любой библиотеке Ямала можно будет получить бесплатную юридическую консультацию. За работу возьмутся специалисты Государственного юридического бюро.

Кампания по заключению соглашений с библиотеками о взаимодействии в сфере бесплатной юридической помощи стартовала в начале октября. Планируется, что до конца года все формальности будут улажены и тогда жители автономии уже смогут начать получать правовые консультации.

В отдалённых муниципалитетах, где отсутствует юридическое бюро, консультации в библиотеках будут проходить с помощью системы видеоконференцсвязи.

Мероприятие проводится департаментом по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО при поддержке департамента культуры ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU