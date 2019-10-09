В библиотеках Ямала будут бесплатно консультировать юристы
В любой библиотеке Ямала можно будет получить бесплатную юридическую консультацию. За работу возьмутся специалисты Государственного юридического бюро.
Кампания по заключению соглашений с библиотеками о взаимодействии в сфере бесплатной юридической помощи стартовала в начале октября. Планируется, что до конца года все формальности будут улажены и тогда жители автономии уже смогут начать получать правовые консультации.
В отдалённых муниципалитетах, где отсутствует юридическое бюро, консультации в библиотеках будут проходить с помощью системы видеоконференцсвязи.
Мероприятие проводится департаментом по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО при поддержке департамента культуры ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU