Автопарк аэропорта Нового Уренгоя пополнился новой снегоуборочной техникой
Аэропорта Нового Уренгоя пополнил парк спецтехники новой компактной плужно-щеточной машиной Schmidt CJS. Высокоскоростная машина прибыла из Германии. Ее будут использовать для расчистки взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэродрома зимой от снега, летом – от воды.
Основными преимуществами автомобиля являются легкость и простота управления, маневренность, надежность и экономичность. Всего к работе в зимний период в крупнейшем аэропорту Ямала будет привлечено порядка 30 единиц техники. Парк спецтехники аэропорта Новый Уренгой насчитывает более 140 единиц техники и средств механизации.
В ближайшие три года в аэропорту Новый Уренгой будет реализована масштабная программа по обновлению специального транспорта и спецсредств механизации, до 2021 года крупнейший ямальский авиаузел планирует обновить парк техники на более чем 70 процентов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
ИСТОЧНИК KP.RU