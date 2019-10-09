2019-10-09T10:00:52+03:00
Общество

Автопарк аэропорта Нового Уренгоя пополнился новой снегоуборочной техникой

Высокоскоростная машина прибыла из Германии
Анна Полякова
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Автопарк аэропорта Нового Уренгоя пополнился новой снегоуборочной техникой Фото: аэропорт Новый УренгойАвтопарк аэропорта Нового Уренгоя пополнился новой снегоуборочной техникой Фото: аэропорт Новый Уренгой
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Аэропорта Нового Уренгоя пополнил парк спецтехники новой компактной плужно-щеточной машиной Schmidt CJS. Высокоскоростная машина прибыла из Германии. Ее будут использовать для расчистки взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэродрома зимой от снега, летом – от воды.

Основными преимуществами автомобиля являются легкость и простота управления, маневренность, надежность и экономичность. Всего к работе в зимний период в крупнейшем аэропорту Ямала будет привлечено порядка 30 единиц техники. Парк спецтехники аэропорта Новый Уренгой насчитывает более 140 единиц техники и средств механизации.

В ближайшие три года в аэропорту Новый Уренгой будет реализована масштабная программа по обновлению специального транспорта и спецсредств механизации, до 2021 года крупнейший ямальский авиаузел планирует обновить парк техники на более чем 70 процентов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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