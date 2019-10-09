Лучших ямальских «Лидеров России» регион отметит денежными сертификатами

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-09T09:44:36+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал ямальцев активнее участвовать в конкурсе «Лидеры России». Стартовал третий сезон конкурса управленцев. Онлайн-регистрация на конкурс продлится до 27 октября. За трое суток организаторы получили более 46,5 тысяч заявок.

Жители Ямала становятся участниками конкурса с первого сезона. В 2018 году на конкурс заявились 2289 ямальцев, в полуфинал вышел 21 человек, 3 участника дошли до финала. В 2017 году до регионального полуфинала дошли 16 человек, один из них вышел в финал.

- Конкурс дает много возможностей для саморазвития, карьеры и поиска новых друзей. В прошлом году Ямал был одним из самых активных регионов. Я уверен, что в этом году будет так же, – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Он также отметил, что это конкурс не только для молодых и амбициозных. На конкурсе встречаются и состоявшиеся управленцы, которые просто хотят чего-то нового. Порой, самое важное в таком мероприятии – знакомство и возможность общаться с интересными людьми. По итогам прошлых сезонов конкурса ряд участников получили должности в правительстве округа и в муниципальных администрациях.

По итогам третьего сезона финалисты и полуфиналисты получат образовательные сертификаты на сумму в 230 тысяч рублей каждый. Впервые сертификаты вручали в 2019 году. Деньги целевые, потратить их можно на обучение по программам профессионального и дополнительного профессионального образования, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU