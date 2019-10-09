В Губкинском завершают реконструкцию главной площади

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-09T09:02:24+03:00

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На площади Воинской Славы в Губкинском завершаются работы по реконструкции. Через неделю объект будут готовить к торжественному открытию, которое пройдёт 31 октября. Осталось закончить отделку гранитом мемориальных стен и оформить 13 стел городов-героев. Погода подходящая, подрядчик обещает успеть.

В городе это самый значимый, большой и дорогостоящий проект по благоустройству за последние годы. Над дизайном проекта работали творческие группы из Санкт-Петербурга, Казани и местные художники. Масштабная реконструкция площади началась этой весной.

Здесь появились две мемориальные стены с барельефами и гравировкой. Одна рассказывает о войнах в истории нашего государства, другая посвящена победе в Великой Отечественной войне. Что касается главного украшения площади – Вечного огня – после открытия он будет гореть всегда, а не только по праздникам, как это было раньше.

При входе на площадь установят парадные арки в виде звёзд из алого пластика с подсветкой. Здесь уже появились фонари и более 150 грунтовых светильников. Запланировано и богатое озеленение - всего более 700 саженцев. Музей военной техники под открытым небом превратится в фотозону.

- Огромное спасибо нашей общественной организации «Ветеран», ветерану Виктору Ивановичу Синицыну, который подсказал, на что нужно обратить внимание в дизайне, в проекте, – рассказал глава города Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU