2019-10-09T08:35:51+03:00
Общество

Победители конкурса «Время действовать» получат по миллиону рублей

14 претендентов проходят обучение в Новом Уренгое
Анна Полякова
Поделиться:
Победители конкурса «Время действовать» получат по миллиону рублей Фото: yanao.ruПобедители конкурса «Время действовать» получат по миллиону рублей Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое 14 будущих предпринимателей из разных городов ЯНАО участвуют в образовательном этапе конкурсного проекта «Время действовать», который рассчитан на ямальцев старше 45 лет. Это смелые люди, состоявшиеся профессионально, но решившие, что еще не поздно учиться бизнесу и менять сферу деятельности. В конкурсе принимают участие учителя, организаторы детских праздников, пекарь, нутрициолог, сообщает региональное правительство.

Участники обучились «Азбуке предпринимательства». Они тренировались в планировании и презентации бизнес-идей перед потенциальными инвесторами, кроме того, будущие предприниматели получили навыки преодоления страха публичных выступлений на курсе по ораторскому мастерству.

После завершения образовательной программы проекта «Время действовать» участники приступят к работе над своими бизнес-планами. Тематика проектов разнообразна – этнотуризм, фитнес, флористика, утилизация ТКО, столярная мастерская, изостудия.

Итогом проекта станет конкурсная защита бизнес-планов. Авторы лучших из них получат по миллиону рублей. Объявление победителей состоится на Всероссийском форуме «Территория бизнеса - территория жизни», который пройдёт 16 ноября 2019 года в ГДК «Октябрь» в Новом Уренгое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе Ямала в Инстаграме задали больше тысячи вопросов
В Ноябрьске завершается реконструкция улицы Муравленко
В библиотеках Ямала будут бесплатно консультировать юристы
Автопарк аэропорта Нового Уренгоя пополнился новой снегоуборочной техникой
Лучших ямальских «Лидеров России» регион отметит денежными сертификатами
В Губкинском завершают реконструкцию главной площади
В Лабытнанги обрушившаяся кровля убила рабочего
На трассе Сургут-Салехард легковушка влетела под грузовик
Новоуренгойка после телефонного разговора перевела деньги мошеннице
Погода на Ямале 9 октября: местами пройдут кратковременные дожди
Девушка из Салехарда поразила наставника шоу «Танцы»
В Ноябрьске пройдет День призывника
Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника
Ямальские школьники представят экологические проекты в Исландии
В Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам зарплату
Молодежь Ноябрьска разработала проекты собственной арт-резиденции
Таркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени
В Приуральском районе браконьер наловил чира на 300 тысяч рублей
Ямал принял участие в форуме «Вместе – ради детей»
56-летнего ямальца, изнасиловавшего девочку, посадили на 15 лет
Виртуальный концертный зал в Ноябрьске откроют Чайковским
На ямальской трассе перевернулся КамАЗ
В губкинском музее горожанам предлагают сыграть в «Прятки в тундре»
В Новом Уренгое ночью полыхал расселённый дом
В Ноябрьске к юбилею Победы воздвигнут «Стену Памяти»
В Новом Уренгое владелец собаки выплатит 50 тысяч покусанному ребенку