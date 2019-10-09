Победители конкурса «Время действовать» получат по миллиону рублей

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-09T08:35:51+03:00

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В Новом Уренгое 14 будущих предпринимателей из разных городов ЯНАО участвуют в образовательном этапе конкурсного проекта «Время действовать», который рассчитан на ямальцев старше 45 лет. Это смелые люди, состоявшиеся профессионально, но решившие, что еще не поздно учиться бизнесу и менять сферу деятельности. В конкурсе принимают участие учителя, организаторы детских праздников, пекарь, нутрициолог, сообщает региональное правительство.

Участники обучились «Азбуке предпринимательства». Они тренировались в планировании и презентации бизнес-идей перед потенциальными инвесторами, кроме того, будущие предприниматели получили навыки преодоления страха публичных выступлений на курсе по ораторскому мастерству.

После завершения образовательной программы проекта «Время действовать» участники приступят к работе над своими бизнес-планами. Тематика проектов разнообразна – этнотуризм, фитнес, флористика, утилизация ТКО, столярная мастерская, изостудия.

Итогом проекта станет конкурсная защита бизнес-планов. Авторы лучших из них получат по миллиону рублей. Объявление победителей состоится на Всероссийском форуме «Территория бизнеса - территория жизни», который пройдёт 16 ноября 2019 года в ГДК «Октябрь» в Новом Уренгое.

ИСТОЧНИК KP.RU