В Лабытнанги обрушившаяся кровля убила рабочего
В Лабытнанги под обрушившейся кровлей погиб рабочий. Несчастный случай произошел 8 октября при разборе крыши старого неиспользуемого здания, расположенного в черте города.
Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. По предварительным данным следствия, двое рабочих занимались разбором кровли. В какой-то момент кровля и часть стены, состоящая из строительных блоков, обрушились. Один из мужчин оказался погребен под обломками. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, его смерть наступила на месте ЧП.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU