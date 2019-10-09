В Лабытнанги обрушившаяся кровля убила рабочего

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-09T08:14:48+03:00

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В Лабытнанги под обрушившейся кровлей погиб рабочий. Несчастный случай произошел 8 октября при разборе крыши старого неиспользуемого здания, расположенного в черте города.

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. По предварительным данным следствия, двое рабочих занимались разбором кровли. В какой-то момент кровля и часть стены, состоящая из строительных блоков, обрушились. Один из мужчин оказался погребен под обломками. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, его смерть наступила на месте ЧП.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU