2019-10-09T08:00:56+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард легковушка влетела под грузовик

Пассажир получил различные травмы
Анна Полякова
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На трассе Сургут-Салехард легковушка влетела под грузовик Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард легковушка влетела под грузовик Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 347 километре автодороги Сургут-Салехард пострадал пассажир легкового автомобиля. ДТП случилось 8 октября в 18.27. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель Daewoo допустил наезд на стоящее большегруз MAN. Легковушка буквально влетела под кузов. В результате ДТП пассажир Daewoo получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмирован один человек.

С начала 2019 года в 3441 зарегистрированном ДТП погибли 17 человек и 414 травмированы, в их числе 54 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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