2019-10-09T06:24:29+03:00
Происшествия

Новоуренгойка после телефонного разговора перевела деньги мошеннице

Аферистка выманила 57 000 рублей
Анна Полякова
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Жительница Нового Уренгоя после телефонного разговора перевела деньги мошенницеЖительница Нового Уренгоя после телефонного разговора перевела деньги мошенницеФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Нового Уренгоя «поделилась» деньгами с мошенницей. Когда поняла, что ее обманули, отправилась в полицию с заявлением. Правоохранителям она рассказала, как попалась на уловку аферистки, которая выманила 57 000 рублей.

Выяснилось, что женщина на сайте бесплатных объявлений разместила информацию о сдаче комнаты в аренду. После этого ей поступил звонок от неизвестной женщины, которая под предлогом перевода денег в качестве платы за комнату попросила подойти к банкомату и совершить ряд операций. По указке мошенницы доверчивая новоуренгойка несколькими операциями перевела 57 000 рублей на чужой счет.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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