Погода на Ямале 9 октября: местами пройдут кратковременные дожди
В среду, 9 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +3 градуса, пасмурно, во второй половине дня пойдет дождь. Ветер – северо-восточный 3 м/с.
В Ноябрьске +6 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер – юго-восточный 6 м/с.
В Новом Уренгое +4 градуса, ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 8 м/с.
В Надыме +5 градусов, солнечно, без осадков. Ветер – юго-восточный 6 м/с.
В Губкинском +5 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер – юго-восточный 6 м/с.
В Тарко-Сале +5 градусов, малооблачно, сухо. Юго-восточный ветер 6 м/с.
В Муравленко + 6 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь – в первой половине дня. Ветер юго-восточный 6 м/с.
В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, во второй половине дня – небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU