2019-10-09T05:23:22+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 октября: местами пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха +3 ...+6 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 9 октября: местами пройдут кратковременные дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 9 октября: местами пройдут кратковременные дожди Фото: pixabay.com
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В среду, 9 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +3 градуса, пасмурно, во второй половине дня пойдет дождь. Ветер – северо-восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +6 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер – юго-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 8 м/с.

В Надыме +5 градусов, солнечно, без осадков. Ветер – юго-восточный 6 м/с.

В Губкинском +5 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер – юго-восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +5 градусов, малооблачно, сухо. Юго-восточный ветер 6 м/с.

В Муравленко + 6 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь – в первой половине дня. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, во второй половине дня – небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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