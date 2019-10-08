Девушка из Салехарда поразила наставника шоу «Танцы»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-08T15:50:11+03:00

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Татьяна Борисова из Салехарда услышала заветные слова хореографа Егора Дружинина. «Вы в танцах», - заявил именитый наставник девушке с Ямала. 25-летняя северянка стала участницей телевизионного шоу «Танцы на ТНТ».

Девушка исполнила собственный танец под музыку современного композитора Арво Пярта. Надо сказать, она поразила своим искусством не только жюри, но и многочисленных зрителей.

«И да, сразу скажу, что я немного в шоке от того, какая мощнейшая поддержка ко мне прилетает со всех сторон. И даже оттуда, откуда совсем не ждала Мурашки у меня спасибо вам», - написала артистка на своей страничке в Инстаграм.

«Эмоции твои передавались даже через экран. Чувствуется, сколько души ты вложила в этот танец. Артистично, но не наигранно и жеманно. Супер! Умничка!», «Татьяна, вы прекрасны! Эмоции танец, нереально. Это так круто!», «Ты реально космос! Ты просто невероятная умница!», «Нужно использовать все возможности, чтобы твой танец могли увидеть миллионы и заметили нужные люди», - засыпали словами поддержки восхищенные зрители.

ИСТОЧНИК KP.RU