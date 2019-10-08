2019-10-08T15:50:11+03:00
Общество

Девушка из Салехарда поразила наставника шоу «Танцы»

Танцовщицу засыпали словами поддержки восхищенные зрители
Анна Полякова
Поделиться:
Девушка из Салехарда поразила наставника шоу «Танцы» Фото: личная страничка Татьяны Борисовой в instagram.comДевушка из Салехарда поразила наставника шоу «Танцы» Фото: личная страничка Татьяны Борисовой в instagram.com
Изменить размер текста:

Татьяна Борисова из Салехарда услышала заветные слова хореографа Егора Дружинина. «Вы в танцах», - заявил именитый наставник девушке с Ямала. 25-летняя северянка стала участницей телевизионного шоу «Танцы на ТНТ».

Девушка исполнила собственный танец под музыку современного композитора Арво Пярта. Надо сказать, она поразила своим искусством не только жюри, но и многочисленных зрителей.

«И да, сразу скажу, что я немного в шоке от того, какая мощнейшая поддержка ко мне прилетает со всех сторон. И даже оттуда, откуда совсем не ждала Мурашки у меня спасибо вам», - написала артистка на своей страничке в Инстаграм.

«Эмоции твои передавались даже через экран. Чувствуется, сколько души ты вложила в этот танец. Артистично, но не наигранно и жеманно. Супер! Умничка!», «Татьяна, вы прекрасны! Эмоции танец, нереально. Это так круто!», «Ты реально космос! Ты просто невероятная умница!», «Нужно использовать все возможности, чтобы твой танец могли увидеть миллионы и заметили нужные люди», - засыпали словами поддержки восхищенные зрители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске пройдет День призывника
Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника
Ямальские школьники представят экологические проекты в Исландии
В Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам зарплату
Молодежь Ноябрьска разработала проекты собственной арт-резиденции
Таркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени
В Приуральском районе браконьер наловил чира на 300 тысяч рублей
Ямал принял участие в форуме «Вместе – ради детей»
56-летнего ямальца, изнасиловавшего девочку, посадили на 15 лет
Виртуальный концертный зал в Ноябрьске откроют Чайковским
На ямальской трассе перевернулся КамАЗ
В губкинском музее горожанам предлагают сыграть в «Прятки в тундре»
В Новом Уренгое ночью полыхал расселённый дом
В Ноябрьске к юбилею Победы воздвигнут «Стену Памяти»
В Новом Уренгое владелец собаки выплатит 50 тысяч покусанному ребенку