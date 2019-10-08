2019-10-08T15:17:59+03:00
Происшествия

Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника

Рецидивисту дали реальный срок
Анна Полякова
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Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльникаПьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльникаФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе вынесли приговор угонщику. Его задержали пьяным за рулем чужого автомобиля на улице поселка Пурпе в июле 2019 года. 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения катался ночью на Мерседесе своего знакомого.

Выяснилось, что любитель нетрезвой езды выпивал вместе с владельцем автомобиля в гараже, где находилась машина с ключами в замке зажигания. После того как знакомый уснул, гость воспользовался случаем и уехал на чужой машине.

Уголовное дело расследовалось по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее судимый был признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Ему назначили 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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