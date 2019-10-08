2019-10-08T15:30:51+03:00
Общество

В Ноябрьске пройдет День призывника

На вопросы новобранцев ответят военный комиссар, врач и председатель призывной комиссии
Анна Полякова
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В Ноябрьске пройдет День призывника Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске пройдет День призывника Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске 19 октября в День призывника родители новобранцев могут получить ответы на все волнующие вопросы, сообщает администрация города.

Во Дворце молодежи в полдень состоится встреча, на которую приглашаются сами будущие солдаты-срочники, а также их мамы и папы. Военный комиссар, врач и председатель призывной комиссии, которые будут присутствовать на мероприятии, готовы рассказать об условиях службы и ответят на вопросы, касающиеся призывной кампании.

А традиционная окружная патриотическая акция «День призывника» стартует на Ямале 1 ноября. В муниципалитетах региона организуют правовое консультирование призывников, конкурсы рисунков, плакатов, соревнования по военно-прикладным видам спорта, тематические концерты, конференции, круглые столы, уроки Мужества, посвящённые Дням воинской Славы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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