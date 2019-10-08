2019-10-08T14:36:38+03:00
Общество

Ямальские школьники представят экологические проекты в Исландии

Консультировали делегатов специалисты Научного центра изучения Арктики
Анна Полякова
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Шесть ямальских старшеклассников участвуют в Молодёжном экологическом форуме в Исландия. Тема форума, который открылся 7 октября в городе Акюрейри, – «Молодёжь за защиту водных ресурсов Арктики».

Учащиеся из Салехарда, Надыма, Муравленко и Ноябрьска выступят с докладами на пленарной сессии. На форуме ребята расскажут о создании в регионе экологической организации «Чистая голубая Арктика», качестве природных вод, развитии аквакультуры, значении водно-болотных угодий для сохранения орнитофауны, гидронимах ЯНАО. Расскажут докладчики и об инициативе проведения конкурса «Песочные фантазии» среди для жителей Муравленко и финского города Лаппеенранта.

Доклады школьников на Молодёжном экологическом форуме подготовлены по проектам, над которыми они работали с начала лета. Консультационную поддержку юным экологам оказали учёные Научного центра изучения Арктики.

Отбор участников на молодёжный экологический форум проводился среди школьников – членов Клуба юных дипломатов, победителей и призёров олимпиад, конкурсов и конференций по географии, экологии и английскому языку.

Кроме того, ямальцы послушают лекции и примут участие в мастер-классах учёных – исследователей Арктики. Организаторы мероприятия также подготовили для школьников экскурсию по «Золотому кольцу» – популярному туристическому маршруту Исландии и морскую прогулку для наблюдения за китами, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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