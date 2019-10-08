2019-10-08T14:25:57+03:00
Происшествия

В Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам зарплату

При этом деньги на расчет у предприятия были
Анна Полякова
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В Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам 200 тысяч рублейВ Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам 200 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко коммерческого директора организации подозревают в невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, по данным следствия в сентябре 2018 года руководитель не выплатил зарплату при увольнении двум сотрудникам. В результате общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, экономный директор имел возможность в период задолженности произвести им выплаты.

В региональном ведомстве пояснили, что следствие установило имущество подозреваемого, подлежащее последующему аресту для обеспечения решения суда по восстановлению нарушенных конституционных прав потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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