В Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам зарплату

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-08T14:25:57+03:00

В Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам 200 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

При этом деньги на расчет у предприятия были

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В Муравленко коммерческого директора организации подозревают в невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, по данным следствия в сентябре 2018 года руководитель не выплатил зарплату при увольнении двум сотрудникам. В результате общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, экономный директор имел возможность в период задолженности произвести им выплаты.

В региональном ведомстве пояснили, что следствие установило имущество подозреваемого, подлежащее последующему аресту для обеспечения решения суда по восстановлению нарушенных конституционных прав потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU