2019-10-08T14:13:41+03:00
Общество

Молодежь Ноябрьска разработала проекты собственной арт-резиденции

Мозговой штурм состоялся под руководством московской команды экспертов
Анна Полякова
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Молодежь Ноябрьска разработала проекты собственной арт-резиденции Фото: Администрация НоябрьскаМолодежь Ноябрьска разработала проекты собственной арт-резиденции Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске молодежь собралась на креативную сессию, что вместе разработать проекты собственной арт-резиденции. Мозговой штурм состоялся под руководством московской команды экспертов образовательного проекта MOST Creative Camp и директора департамента молодёжной политики и туризма Ямала Наиля Хайруллина.

Он отметил, что арт-резиденции смогут изменять жизнь Ямала. Они будут созданы в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. В окружной столице площадка для творческой молодёжи, где можно не только общаться, но и творить появится уже в следующем году.

В Ноябрьске во время креативной сессии участники размышляли, придумывали и решали, не только чем будет наполнена жизнь арт-резиденции, но и то, как она должна выглядеть. Активно обсуждали международные примеры обустройства таких пространств, сообщает администрация города.

Команды предлагали смелые решения. Лучшие идеи войдут в финальный проект. Кстати, Ямал - один из 8 регионов нашей страны, которые участвуют в пилотном проекте по созданию арт-резиденций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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