Таркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени
Спортсменки спортшколы олимпийского резерва «АВАНГАРД» Пуровского района отличились на открытом турнире по художественной гимнастике в Тюмени.
За «Кубок Тюменской областной федерации художественной гимнастики» в борьбу вступили около 200 спортсменок из Тюмени, Каменск-Уральского, Челябинска, Нижневартовска, Кургана и Тарко-Сале, сообщает администрация Пуровского района.
В результате упорной борьбы среди победительниц оказались и спортсменки из Тарко-Сале. Золотые награды в своих возрастных категориях завоевали Лика Хангельдиева и Яна Клюкина. Серебро у Кристины Амежневой, бронза – у Софьи Амежневой.
ИСТОЧНИК KP.RU