СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-08T14:00:28+03:00

Таркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени Фото: puradm.ru

Изменить размер текста: A A

Спортсменки спортшколы олимпийского резерва «АВАНГАРД» Пуровского района отличились на открытом турнире по художественной гимнастике в Тюмени.

За «Кубок Тюменской областной федерации художественной гимнастики» в борьбу вступили около 200 спортсменок из Тюмени, Каменск-Уральского, Челябинска, Нижневартовска, Кургана и Тарко-Сале, сообщает администрация Пуровского района.

В результате упорной борьбы среди победительниц оказались и спортсменки из Тарко-Сале. Золотые награды в своих возрастных категориях завоевали Лика Хангельдиева и Яна Клюкина. Серебро у Кристины Амежневой, бронза – у Софьи Амежневой.

ИСТОЧНИК KP.RU