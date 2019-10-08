2019-10-08T14:00:28+03:00
Спорт

Таркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени

За «Кубок Тюменской областной федерации художественной гимнастики» боролись 200 спортсменок
Анна Полякова
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Таркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени Фото: puradm.ruТаркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени Фото: puradm.ru
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Спортсменки спортшколы олимпийского резерва «АВАНГАРД» Пуровского района отличились на открытом турнире по художественной гимнастике в Тюмени.

За «Кубок Тюменской областной федерации художественной гимнастики» в борьбу вступили около 200 спортсменок из Тюмени, Каменск-Уральского, Челябинска, Нижневартовска, Кургана и Тарко-Сале, сообщает администрация Пуровского района.

В результате упорной борьбы среди победительниц оказались и спортсменки из Тарко-Сале. Золотые награды в своих возрастных категориях завоевали Лика Хангельдиева и Яна Клюкина. Серебро у Кристины Амежневой, бронза – у Софьи Амежневой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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