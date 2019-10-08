В Приуральском районе браконьер наловил чира на 300 тысяч рублей
В Приуральском районе полицейские задержали 63-летнего местного жителя за незаконную рыбалку. Его выявили сотрудники Салехардского линейного отделения полиции 17 сентября при проведении профилактического рейда в протоке Большой Харпосол.
Браконьер на моторной лодке ловил сетями рыбу. Транспортные полицейские обнаружили у него в лодке 81 особь рыбы породы чир, которая считается ценной промысловой рыбой.
Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 290 000 рублей. На браконьера завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU