2019-10-08T13:40:31+03:00
Происшествия

В Приуральском районе браконьер наловил чира на 300 тысяч рублей

В лодке нарушителя нашли больше 80 голов ценной рыбы
Анна Полякова
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В Приуральском районе браконьер наловил чира на 300 тысяч рублей Фото: УТ МВД России по УрФОВ Приуральском районе браконьер наловил чира на 300 тысяч рублей Фото: УТ МВД России по УрФО
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В Приуральском районе полицейские задержали 63-летнего местного жителя за незаконную рыбалку. Его выявили сотрудники Салехардского линейного отделения полиции 17 сентября при проведении профилактического рейда в протоке Большой Харпосол.

Браконьер на моторной лодке ловил сетями рыбу. Транспортные полицейские обнаружили у него в лодке 81 особь рыбы породы чир, которая считается ценной промысловой рыбой.

Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 290 000 рублей. На браконьера завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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