Ямал принял участие в форуме «Вместе – ради детей»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-08T13:10:46+03:00

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Ямальская делегация стала участницей X Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные приоритеты. Десятилетие Детства», которая проходила в Калужской области.

Более 1000 представителей профессионального сообщества сферы поддержки семьи и детства встретились как единомышленники, коллеги, давние партнеры, увлеченные общим делом.

Делегацию ЯНАО возглавлял уполномоченный по правам ребенка в автономном округе Данило Трубицын. Для демонстрации эффективных социальных практик региона отправились 10 человек.

Отправной точкой деловой программы Форума стала пленарная сессия «Дети. Будущее. Россия». В ней приняли участие представители органов законодательной власти, минпросвещения России, МВД России, ФСИН России, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, члены региональных, муниципальных делегаций.

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева рассказала коллегам о новых программах и проектах Фонда, в рамках которых с 2020 года планируется проведение конкурсных отборов на предоставление грантов на поддержку, развитие и продвижение лучших социальных практик, и пригласила к участию всех заинтересованных, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU