2019-10-08T13:10:46+03:00
Общество

Ямал принял участие в форуме «Вместе – ради детей»

Делегацию ЯНАО возглавлял омбудсмен Данило Трубицын
Анна Полякова
Поделиться:
Ямал принял участие в форуме «Вместе – ради детей» Фото: yanao.ruЯмал принял участие в форуме «Вместе – ради детей» Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальская делегация стала участницей X Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные приоритеты. Десятилетие Детства», которая проходила в Калужской области.

Более 1000 представителей профессионального сообщества сферы поддержки семьи и детства встретились как единомышленники, коллеги, давние партнеры, увлеченные общим делом.

Делегацию ЯНАО возглавлял уполномоченный по правам ребенка в автономном округе Данило Трубицын. Для демонстрации эффективных социальных практик региона отправились 10 человек.

Отправной точкой деловой программы Форума стала пленарная сессия «Дети. Будущее. Россия». В ней приняли участие представители органов законодательной власти, минпросвещения России, МВД России, ФСИН России, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, члены региональных, муниципальных делегаций.

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева рассказала коллегам о новых программах и проектах Фонда, в рамках которых с 2020 года планируется проведение конкурсных отборов на предоставление грантов на поддержку, развитие и продвижение лучших социальных практик, и пригласила к участию всех заинтересованных, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске пройдет День призывника
Пьяный пуровчанин угнал автомобиль у спящего собутыльника
Ямальские школьники представят экологические проекты в Исландии
В Муравленко директор не выплатил уволенным сотрудникам зарплату
Молодежь Ноябрьска разработала проекты собственной арт-резиденции
Таркосалинские гимнастки завоевали золото на турнире в Тюмени
В Приуральском районе браконьер наловил чира на 300 тысяч рублей
56-летнего ямальца, изнасиловавшего девочку, посадили на 15 лет
Виртуальный концертный зал в Ноябрьске откроют Чайковским
На ямальской трассе перевернулся КамАЗ
В губкинском музее горожанам предлагают сыграть в «Прятки в тундре»
В Новом Уренгое ночью полыхал расселённый дом
В Ноябрьске к юбилею Победы воздвигнут «Стену Памяти»
В Новом Уренгое владелец собаки выплатит 50 тысяч покусанному ребенку