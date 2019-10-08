2019-10-08T13:01:03+03:00
Происшествия

56-летнего ямальца, изнасиловавшего девочку, посадили на 15 лет

Педофила отправили в исправительную колонию особого режима
Анна Полякова
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56-летнего ямальца, изнасиловавшего девочку, посадили на 15 лет56-летнего ямальца, изнасиловавшего девочку, посадили на 15 летФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе зачитали приговор 56-летнему педофилу. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

Суд доказал, что 2 февраля 2019 года он надругался над девочкой. В тот день пьяный немолодой мужчина, оставшись наедине с ребенком, воспользовался ее беспомощным состоянием девочки. Однако в ходе предварительного следствия вину свою он не признал.

Его заключили под стражу. А с девочкой работали психологи, оказывая ей профессиональную помощь и проведя реабилитационных мероприятия.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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