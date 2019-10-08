Виртуальный концертный зал в Ноябрьске откроют Чайковским

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-08T12:43:40+03:00

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В Ноябрьске на базе Детской музыкальной школе №2 им. В. А. Коха 12 октября состоится торжественное открытие Виртуального концертного зала. Первой онлайн-трансляцией станет концерта из зала Московской государственной академической филармонии. Теперь при помощи высоких технологий ноябряне смогут побывать в лучших филармонических залах страны.

В исполнении Российского национального молодёжного симфонического оркестра (дирижёр – Томас Зандерлинг, солисты – Алексей Мельников (фортепиано), Анастасия Кобекина (виолончель) прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского.

23 ноября в 15:00 состоится онлайн-трансляция концерта Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.

21 декабря в 16:00 для юных жителей города будет представлена онлайн-трансляция музыкального спектакля «Леди Совершенство» по мотивам сказочной повести Памелы Трэверс «Мери Поппинс».

Напомним, виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, благодаря которому академическое музыкальное искусство становится доступным для всех жителей нашей страны. В рамках нацпроекта «Культура», для их создания приобретено высокопрофессиональное современное оборудование, позволяющее в режиме реального времени сохранять качество и чистоту, как изображения, так и звука концертных программ.

До 2021 года на территории арктического региона планируют создать 7 виртуальных концертных залов. Уже состоялось открытие аналогичного зала в Новом Уренгое, а 18 октября виртуальный концертный зал заработает в Надыме.

ИСТОЧНИК KP.RU