2019-10-08T12:27:51+03:00
Происшествия

На ямальской трассе перевернулся КамАЗ

Обстоятельства ДТП уточняются
Анна Полякова
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На ямальской трассе перевернулся КамАЗ Фото: vk.com группа "Происшествия Ноябрьск"На ямальской трассе перевернулся КамАЗ Фото: vk.com группа "Происшествия Ноябрьск"
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На 426 км автодороги «Сургут - Салехард» перевернулся грузовик. Авария произошла 7 октября в 14:48 по местному времени.

По предварительным данным, водитель автомобиля КамАЗ-344108 не справился с управлением. В результате большегруз скатился в кювет и перевернулся.

На место происшествия были направлены три человека личного состава МЧС и одна единица спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Обстоятельства ДТП уточняются.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано одиннадцать ДТП, в результате которых травмирован один ребёнок. С начала 2019 года в 3430 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 412 травмированы, в их числе 54 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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