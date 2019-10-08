В губкинском музее горожанам предлагают сыграть в «Прятки в тундре»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-08T12:15:05+03:00

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В Губкинском музее освоения Севера открылась новая выставка «Прятки в тундре». Для жителей города создали яркое, красочное путешествие со множеством увлекательных заданий, которые в легкой и доступной форме познакомят посетителей с многогранной природой Севера.

Взрослые и дети узнают о необычных жителях северных широт, об их привычках и повадках, смогут сбежать от назойливых комаров, вырастить и собрать урожай грибов на полянке, погладить лесных обитателей, а также – узнают, какое дерево самое высокое в наших лесах. И всё это – во время игры в прятки, рассказали в администрации Губкинского.

Ловкий проводник – лемминг Хома – проведет игроков тернистыми тропинками, подкидывая новые загадки и тайны северной природы, которые непременно нужно разгадать и раскрыть.

Кроме того, игрокам предоставят возможность побывать в мини-лаборатории, где каждый сможет почувствовать себя ученым-энтомологом и понять, почему звание «ботаник» не обидное, а почётное.

ИСТОЧНИК KP.RU