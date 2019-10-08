В Новом Уренгое ночью полыхал расселённый дом

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-08T12:01:22+03:00

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В Новом Уренгое около двух часов ночи произошел пожар в расселенном двухэтажном деревянном доме по улице Набережная. К моменту приезда огнеборцев горел первый этаж на площади 40 квадратных метров.

Дом официально расселен с июня 2019 года, во время ЧП в доме никто не проживал. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.

Спустя два часа пожар был ликвидирован на площади 230 квадратных метров. Обошлось без пострадавших и погибших. На месте дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

- Проблема расселенных домов, - отмечают в ГУ МЧС России по ЯНАО, - как и незаконных построек, в том, что их хозяева, которые несут обязательства по соблюдению правил пожарной безопасности, отсутствуют. Это может привести к беде – пожары, угроза рядом стоящим зданиям и возможный значительный ущерб, нанесенный огнем.

Чтобы подготовленные под снос дома дождались своей очереди и были уничтожены все же не огнем, который представляет угрозу соседним строениям, регулярно в рейды выходят сотрудники пожарной охраны и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU