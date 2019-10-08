2019-10-08T11:31:08+03:00
Общество

В Ноябрьске к юбилею Победы воздвигнут «Стену Памяти»

Живая память о героях будет увековечена благодаря современным технологиям
Анна Полякова
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В Ноябрьске к юбилею Победы воздвигнут «Стену Памяти» Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске к юбилею Победы воздвигнут «Стену Памяти» Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов появится уникальный символ народной памяти - арт-объект. В администрации города сообщили, что планируется создать художественное панно «Стена Памяти».

Это будет инсталляция из фотографий участников войны – родных и близких, сражавшихся на передовой и ковавших Победу в тылу. Живая память о героях будет увековечена благодаря современным технологиям. Изображение будет создано из тысяч уникальных исторических фотоснимков, которые предоставят участники акции.

Горожан призывают объединиться, чтобы сохранить истории народа, память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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