В Ноябрьске к юбилею Победы воздвигнут «Стену Памяти»
В Ноябрьске к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов появится уникальный символ народной памяти - арт-объект. В администрации города сообщили, что планируется создать художественное панно «Стена Памяти».
Это будет инсталляция из фотографий участников войны – родных и близких, сражавшихся на передовой и ковавших Победу в тылу. Живая память о героях будет увековечена благодаря современным технологиям. Изображение будет создано из тысяч уникальных исторических фотоснимков, которые предоставят участники акции.
Горожан призывают объединиться, чтобы сохранить истории народа, память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU