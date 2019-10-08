В Новом Уренгое владелец собаки выплатит 50 тысяч покусанному ребенку
Новоуренгойца обязали выплатить ребенку 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Раскошелиться мужчине придется из-за своей собаки, которая набросилась на ребенка. Инцидент произошел в мае 2019 года.
Ямалец выгуливал своего питомца без намордника. В какой-то момент пес укусил мальчика. В результате ребенок получил телесные повреждения, последствия которых потребовали амбулаторного лечения, пояснили в прокуратуре ЯНАО.
При этом обязанность по обеспечению безопасности граждан при выгуле домашних животных по закону возложена на их владельцев.
Прокурор учел, что несовершеннолетнему были причинены не только физические, но и нравственные страдания, и обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.
В результате суд требования прокурора удовлетворил. Накануне владелец собаки, покусавшей ребенка, выплатил 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU