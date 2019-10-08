2019-10-08T10:33:04+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое владелец собаки выплатит 50 тысяч покусанному ребенку

Ямалец выгуливал своего питомца без намордника
Анна Полякова
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В Новом Уренгое владелец собаки выплатит 50 тысяч покусанному ребенку Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое владелец собаки выплатит 50 тысяч покусанному ребенку Фото: pixabay.com
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Новоуренгойца обязали выплатить ребенку 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Раскошелиться мужчине придется из-за своей собаки, которая набросилась на ребенка. Инцидент произошел в мае 2019 года.

Ямалец выгуливал своего питомца без намордника. В какой-то момент пес укусил мальчика. В результате ребенок получил телесные повреждения, последствия которых потребовали амбулаторного лечения, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

При этом обязанность по обеспечению безопасности граждан при выгуле домашних животных по закону возложена на их владельцев.

Прокурор учел, что несовершеннолетнему были причинены не только физические, но и нравственные страдания, и обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.

В результате суд требования прокурора удовлетворил. Накануне владелец собаки, покусавшей ребенка, выплатил 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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