В Надыме строят гараж для газомоторного пассажирского транспорта
В Надыме завершается монтаж ангара для газомоторного пассажирского транспорта. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, осталось смонтировать вентиляцию, провести электропроводку, установить системы пожаротушения и освещения.
Быстровозводимый гараж состоит из двухслойного морозостойкого тентового покрытия с утеплителем. Его возведение допускается в регионах, где температура опускается ниже 55 градусов.
При этом на площади более 1 тысячи квадратных метров одновременно можно разместить до 19 транспортных средств. Приобретение и монтаж специальных гаражей также планируется в Салехард и Новый Уренгой.
ИСТОЧНИК KP.RU