СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-08T10:20:42+03:00

В Надыме строят гараж для газомоторного пассажирского транспорта Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Такие же ангары появятся в Салехард и Новом Уренгое

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В Надыме завершается монтаж ангара для газомоторного пассажирского транспорта. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, осталось смонтировать вентиляцию, провести электропроводку, установить системы пожаротушения и освещения.

Быстровозводимый гараж состоит из двухслойного морозостойкого тентового покрытия с утеплителем. Его возведение допускается в регионах, где температура опускается ниже 55 градусов.

При этом на площади более 1 тысячи квадратных метров одновременно можно разместить до 19 транспортных средств. Приобретение и монтаж специальных гаражей также планируется в Салехард и Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU