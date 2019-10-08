Центр «Жизнь» в Лабытнанги открыл набор на бесплатную реабилитацию
Реабилитационный центр «Жизнь» в Лабытнанги будет проводить бесплатные процедуры. Началась запись на реабилитацию на первое полугодие 2020 года. Такая возможность появилась у жителей города и близлежащих населенных пунктов.
В центре работают специалисты по АФК, дефектолог, нейропсихолог, клинический психолог, логопед-реабилитолог. Аналогов методик, применяемых в центре «Жизнь», на Ямале нет, сообщили в администрации Лабытнанги.
Здесь проводятся 20 видов разных процедур и занятий, среди них бобат-терапия, функциональный поперечный массаж при ДЦП, метод Сандакова, сенсорная динамическая коррекция, нейропсихологическая коррекция, телесно-ориентированная психотерапия, базальная стимуляция, музыкотерапия, арт-трапия, аппаратные методы.
Комплекс реабилитационных мероприятий подбирается междисциплинарной комиссией в зависимости от проблемы ребенка и запроса родителей, индивидуально.
Современное оборудование, включая образовательные курсы для сотрудников Центра, оплачены за счет средств двух президентских грантов, которые выиграли общественники в ходе конкурсов проектов некоммерческих объединений.
ИСТОЧНИК KP.RU