2019-10-08T10:10:02+03:00
Общество

Центр «Жизнь» в Лабытнанги открыл набор на бесплатную реабилитацию

Возможность улучшить качество жизни появилась у жителей города и близлежащих населенных пунктов
Анна Полякова
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Центр «Жизнь» в Лабытнанги открыл набор на бесплатную реабилитацию Фото: lbt.yanao.ruЦентр «Жизнь» в Лабытнанги открыл набор на бесплатную реабилитацию Фото: lbt.yanao.ru
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Реабилитационный центр «Жизнь» в Лабытнанги будет проводить бесплатные процедуры. Началась запись на реабилитацию на первое полугодие 2020 года. Такая возможность появилась у жителей города и близлежащих населенных пунктов.

В центре работают специалисты по АФК, дефектолог, нейропсихолог, клинический психолог, логопед-реабилитолог. Аналогов методик, применяемых в центре «Жизнь», на Ямале нет, сообщили в администрации Лабытнанги.

Здесь проводятся 20 видов разных процедур и занятий, среди них бобат-терапия, функциональный поперечный массаж при ДЦП, метод Сандакова, сенсорная динамическая коррекция, нейропсихологическая коррекция, телесно-ориентированная психотерапия, базальная стимуляция, музыкотерапия, арт-трапия, аппаратные методы.

Комплекс реабилитационных мероприятий подбирается междисциплинарной комиссией в зависимости от проблемы ребенка и запроса родителей, индивидуально.

Современное оборудование, включая образовательные курсы для сотрудников Центра, оплачены за счет средств двух президентских грантов, которые выиграли общественники в ходе конкурсов проектов некоммерческих объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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