В Муравленко посредник в топливной сделке оказался мошенником

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-08T09:54:04+03:00

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В Муравленко возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Посредник, который сорвал топливную сделку на 851 000 рублей, оказался аферистом.

Выяснилось, что 26 сентября индивидуальный предприниматель связался по телефону с ранее неизвестным гражданином и договорился о приобретении и поставке дизельного топлива.

Заказанный товар в полном объеме был поставлен покупателю. После этого на счет мошенника через мобильное приложение ушла вся сумма. Поскольку деньги продавцу от покупателя не поступили, сделка между индивидуальными предпринимателями не состоялась. В результате на уловку мошенника попались и продавец, и покупатель.

Полицейские проводят расследование, устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители рекомендуют приобретать товары или услуги у лиц, о которых можно узнать от знакомых, найти отзывы в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU