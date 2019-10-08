В Пурпе открыли парк «Молодёжный»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-08T09:38:54+03:00

Почетное место в нем заняла скульптура Петра и Февронии Муромских

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В Пурпе состоялось торжественное открытие парка «Молодёжный». Праздник начался с презентации скульптурной композиции святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских – авторского проекта омских мастеров. Трёхметровая медная скульптура, которая появилась в парке, станет примером семейных ценностей и романтическим местом для молодожёнов Пурпе.

Гранитные аллеи, кованые фонари, лавочки и яркие скульптурные композиции – живописный уголок в центре посёлка возле православного храма теперь не узнать. Взрослые и дети очутились в стране русских народных сказок. Восемь ярких скульптурных композиций уникальны по своей архитектуре. Над их созданием трудились мастера из Санкт-Петербурга.

Пока строители выполнили только первый из пяти этапов строительства парка. В дальнейшем особое внимание планируется уделить спортивным зонам отдыха.

- Отдельная зона – круглогодичная беговая дорожка с освещением, с большой спортивной зоной. Предусмотрена установка ротонды – колоннады влюблённых, - рассказал о дальнейших планах глава муниципалитета Александр Сирицен.

К слову, парк в Пурпе – не последнее открытие сезона по программе «Комфортная городская среда», в четверг на открытие Сквера первопроходцам Ямала соберутся жители Пуровска.

ИСТОЧНИК KP.RU