Ямальцы расширяют деловые контакты на международной выставке
Представители мясоперерабатывающего комплекса «Паюта» участвуют в 24-й Международной выставке «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности – «Агропродмаш-2019», сообщили в правительстве ЯНАО. Она открылась в Москве в Экспоцентре.
Выставка демонстрирует передовые технологии и лучшее оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности. Участие в ней принимают около тысячи компаний из 31 страны мира.
Ямальская делегация поставила задачу - расширение деловых контактов, поиск потенциальных партнёров для заключения контрактов по поставкам мяса северного оленя, развитие внешнеэкономических связей арктического региона.
Деловая программа включает проведение бизнес-форумов и семинаров. Участие представителей Ямала в мероприятиях выставки отвечает задачам регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ямало-Ненецкого автономного округа».
ИСТОЧНИК KP.RU