2019-10-08T08:16:28+03:00
Экономика

Ямальцы расширяют деловые контакты на международной выставке

В столичном в Экспоцентре начал работать «Агропродмаш-2019»
Анна Полякова
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Ямальцы расширяют деловые контакты на международной выставке Фото: yanao.ruЯмальцы расширяют деловые контакты на международной выставке Фото: yanao.ru
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Представители мясоперерабатывающего комплекса «Паюта» участвуют в 24-й Международной выставке «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности – «Агропродмаш-2019», сообщили в правительстве ЯНАО. Она открылась в Москве в Экспоцентре.

Выставка демонстрирует передовые технологии и лучшее оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности. Участие в ней принимают около тысячи компаний из 31 страны мира.

Ямальская делегация поставила задачу - расширение деловых контактов, поиск потенциальных партнёров для заключения контрактов по поставкам мяса северного оленя, развитие внешнеэкономических связей арктического региона.

Деловая программа включает проведение бизнес-форумов и семинаров. Участие представителей Ямала в мероприятиях выставки отвечает задачам регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ямало-Ненецкого автономного округа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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