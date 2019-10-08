2019-10-08T07:04:18+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале иномарка сбила ребенка на «зебре»

Авария произошла на улице Строителей
Анна Полякова
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В Тарко-Сале иномарка сбила ребенка на «зебре» Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Тарко-Сале иномарка сбила ребенка на «зебре» Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Тарко-Сале на улице Строителей в ДТП пострадал ребенок. Дорожное происшествие случилось 7 октября в 07.55. Автомобиль TOYOTA сбил юного пешехода. При этом ребенок переходил проезжую часть по «зебре».

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля не уступил дорогу и допустил наезд. В результате ДТП, ребёнок получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмирован один ребёнок. С начала 2019 года в 3430 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 412 травмированы, в их числе 54 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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