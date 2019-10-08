СЕГОДНЯ 06:11 2019-10-08T06:12:47+03:00

В Новом Уренгое в подъезде дома задержали наркомана с «синтетикой» Фото: 89.мвд.рф

За 0,34 грамма зелья ему грозит 10 лет тюрьмы

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Полицейские Нового Уренгоя пресекли незаконный оборот наркотиков. 23 сентября в подъезде жилого дома они задержали ранее не судимого 27-летнего мужчину. Его выявили во время комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. При досмотре у него обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила предположения правоохранителей, изъятое оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,34 грамма.

Злоумышленник пояснил полицейским, что данное зелье он приобрел для личного потребления.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU