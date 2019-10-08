2019-10-08T05:22:44+03:00
Общество

Погода на Ямале 8 октября: осадки не ожидаются

Температура воздуха +2 ...+4 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 8 октября: осадки не ожидаются Фото: pixabay.comПогода на Ямале 8 октября: осадки не ожидаются Фото: pixabay.com
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В вторник, 8 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +2 градуса, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер – юго-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер – юго-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, без осадков. Слабый ветер переменных направлений.

В Надыме +3 градуса, переменная облачность, без осадков. Ветер – юго-восточный 3 м/с.

В Губкинском +4 градуса, в основном пасмурно, без осадков. Ветер – юго-восточный 1 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, сухо. Северо-западный ветер после обеда сменится на юго-восточный. Его скорость будет едва достигать 2 м/с.

В Муравленко + 3 градуса, пасмурно, без дождей. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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