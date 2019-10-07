СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-07T16:02:29+03:00

У жителей Муравленко мошенники дистанционно выманили почти 60 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Муравленко полицейские завели два уголовных дела о мошенничестве. Доверчивые горожане, когда поняли, что их обманули, обратились за помощью к правоохранителям.

В первом случае жертвой афериста стал 54-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный позвонил ему и, введя в заблуждение, вынудил перевести на чужой счет 3 000 рублей.

Во втором случае горожанин потерял деньги после общения в социальной сети. Он верил, что общается «ВКонтакте» с родственницей. Оказалось, что письма писал мошенник. Он обманным путем вынудил перевести 54 000 рублей на свою банковскую карту.

Полицейские проводят расследования, устанавливают личность причастных к совершению преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами, ни при каких условиях не следовать указаниям мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU