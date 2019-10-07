СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-07T15:35:37+03:00

«Кубок Ямала» по тяжёлой атлетике уехал в Югру Фото: yanao.ru

Чемпион мира Максим Агапитов провёл для всех желающих тренировку и мастер-класс

Изменить размер текста: A A

Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин «Кубок Ямала» завершили в Ноябрьске. В соревнованиях приняли участие сборные команды из Лангепаса, Сургута, Челябинской области, Екатеринбурга, Тюмени и Ямало-Ненецкого автономного округа, всего более 50 участников.

В результате по итогам командного первенства золото завоевала сборная команда Югры, серебро получила сборная команда ЯНАО, бронза досталась команде Омской области.

Равных ямальцам не оказалось в соревнованиях среди мужчин в весовой категории 55 кг – спортсмены взяли все три призовых места. первое место получил Козин Сергей, второе место – Шабанов Иван; третье место – Мирошников Илья.

Накануне состязаний, почётный гость мероприятия – президент федерации тяжелой атлетики России, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по тяжелой атлетике (1997 г.) Максим Агапитов провёл для всех желающих тренировку и мастер-класс, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU