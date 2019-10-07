Ямальцы выбирают «Народного участкового - 2019»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-07T15:24:13+03:00

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На Ямале 7 октября стартовал второй этап ежегодного Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2019». Жители региона из 11 конкурсантов, прошедших первый тур, выбирают лучшего полицейского. Он и будет представлять ЯНАО на федеральном конкурсе.

Главными критериями для участия стали отсутствие дисциплинарных взысканий и стаж службы, которых в должности участковых уполномоченных полиции составляет не менее трех лет, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Напомним, конкурс традиционно проходит в три этапа. В первом этапе конкурса путем online-голосования на официальном сайте УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу определены 11 конкурсантов из муниципальных образований округа: г. Муравленко, г. Ноябрьск, г. Губкинский, г.Салехард, г. Новый Уренгой, Приуральский, Пуровский, Шурышкарский, Тазовский, Ямальский, Надымский районы.

Информация о профессиональном опыте и достижениях каждого участника конкурса размещена на сайте УМВД России по ЯНАО. Любой желающий до 17 октября может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Победитель представит Ямало-Ненецкий автономный округ в финальном этапе Всероссийского конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме online-голосования среди субъектов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU