В Яр-Сале строится уникальная школа с опережением графика

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-07T14:50:06+03:00

Она станет одной из самых современных на Ямале

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В селе Яр-Сале Ямальского района с опережением графика возводится школа, каких в России единицы. Ее открытие запланировано на 1 сентября 2020 года. Школа рассчитана на обучение детей 6 – 11 классов. Сельская школа станет одной из самых современных на Ямале. В основу проекта легли инновационные разработки лучших российских школ.

Депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад в рамках работы Депутатского центра реализации нацпроектов в ЯНАО вместе с общественниками проинспектировал стройплощадку.

Внутреннее пространство школы оформят в совершенно непривычном для российских школ духе свободы. Классы будут отделены от коридора с помощью тонких перегородок из ударопрочного стекла и оригинального дизайна, это позволит каждому наблюдать за учебным процессом.

Как рассказали в Заксоьбрании ЯНАО, школу оборудуют теплыми полами, вариативной системой кондиционирования, световыми датчиками присутствия. Вместо привычной мебели в здании разместят уникальную систему хранения.

На стройплощадке ежедневно работают 200 строителей. Сейчас подрядчик проводит работы по наладке наружных сетей освещения и электроснабжения, подготовке основания под спортивные площадки, начато строительство подъездной дороги.

Кроме того, администрация Ямальского района обратиласт к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову с инициативой о строительстве спального корпуса на 200 мест для подготовки детей тундровиков к школе.

Как считает Эдуард Яунгад, введение «нулевых» классов создает равные возможности для получения образования всеми детьми», ведь значительное время первого года обучения маленькие тундровики тратят на изучение русского языка и начинают отставать от сельских ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU