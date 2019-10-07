Лабытнангским школьникам на уроке «откатали пальчики»

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-07T14:27:19+03:00

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Для семиклассников средней школы Лабытнанги правовой урок провел руководитель следственного отдела Дмитрий Боровиков. Он познакомил учащихся с содержимым криминалистического чемоданчика, объяснил предназначение отдельных приборов и продемонстрировал школьникам, как берутся отпечатки пальцев.

Кроме того, представитель Лабытнангского отдела СКР рассказал ребятам о своей профессии, о том, какие категории уголовных дел расследуют следователи Следственного комитета России.

Речь также зашла и об уголовной ответственности за преступления, совершенных в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними. При этом руководитель отдела привел примеры из практики расследования уголовных дел, в том числе расследованных на территории г.Лабытнанги, и предупредил подростков о необходимости соблюдения мер безопасности в общественных местах.

Старшеклассники задавали руководителю следственного отдела вопросы, связанные с поступлением в учебные заведения Следственного комитета России, с прохождением службы в родном регионе и делились своими впечатлениями от необычного урока, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU