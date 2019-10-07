2019-10-07T14:09:02+03:00
Общество

На Ямале задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск

Всех скрывшихся передали сотрудникам полиции
Анна Полякова
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На Ямале задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск Фото: 89.fssprus.ruНа Ямале задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск Фото: 89.fssprus.ru
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На территории Ямала за девять месяцев 2019 года задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск. Всех скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, передали сотрудникам полиции.

Как сообщает пресс-служба УФССП по ЯНАО, так, 26 сентября 2019 года в Новом Уренгое во время осуществлении пропускного режима в здании Новоуренгойского городского суда в ходе проверки документов по базе «КИСБ» была задержана находившаяся в розыске женщина 1983 года рождения. Ранее УМВД России по Оренбургской области она была объявлена в розыск за мошенничество.

Разыскиваемую передали сотрудникам ОМВД по Новому Уренгою, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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