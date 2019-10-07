На Ямале задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-07T14:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Ямала за девять месяцев 2019 года задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск. Всех скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, передали сотрудникам полиции.

Как сообщает пресс-служба УФССП по ЯНАО, так, 26 сентября 2019 года в Новом Уренгое во время осуществлении пропускного режима в здании Новоуренгойского городского суда в ходе проверки документов по базе «КИСБ» была задержана находившаяся в розыске женщина 1983 года рождения. Ранее УМВД России по Оренбургской области она была объявлена в розыск за мошенничество.

Разыскиваемую передали сотрудникам ОМВД по Новому Уренгою, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU