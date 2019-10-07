СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-07T13:47:31+03:00

Ямальские ученые проведи десять экоэкспедиций во время полевого сезона Фото: yanao.ru

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В Научном центре изучения Арктики подводят итоги полевого сезона. В этом году ямальские учёные провели десять экспедиций по единой программе комплексного мониторинга территории исконного проживания коренных малочисленных народов Севера. Ученые нацелены на своевременное выявление экологических угроз и прогнозирование последствий хозяйственной деятельности, в том числе рисков для здоровья человека.

Исследования проводились в районе Сабетты, месторождений Ярудейское, Средне-Хулымское и Центральное, а также на полигонах Ярудейский, Средне-Хулымский, Вынгапуровский, а также на острове Белый.

Как рассказала заведующая сектором эколого-биологических исследований центра изучения Арктики Елена Агбалян, на всех полигонах собрано более сотни проб почв, воды, растительности, донных отложений, зообентоса, биологические пробы ихтиофауны. Пробы доставлены в лабораторию научного центра для дальнейшего изучения.

Впервые в этом году ямальские учёные работали в Верхне-Тазовском заповеднике и на севере полуострова Гыдан. В сёлах Ратта и Гыда помимо сбора данных о состоянии природных сред они обследовали местных жителей.

Исследования также были проведены на полигонах «Шурышкарский» в бассейне реки Сыня, «Ямальский» в районе посёлка Яр-Сале, «Надымский» и «Полярно-Уральский», расположенном на территории Горнохадатинского заказника.

Старший научный сотрудник сектора эколого-биологических исследований Александр Красненко принял участие в экологической экспедиции Российского Центра освоения Арктики на остров Вилькицкого, где была проведена оценка состояния наземных и водных экосистем, изучено видовое разнообразие острова.

По результатам исследований готовятся научно-обоснованные рекомендации о включении острова Вилькицкого в реестр особо охраняемых природных территорий.

По результатам экологических исследований, будет проведена работа по разработке региональных нормативов качества окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU