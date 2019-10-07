Житель Лабытнанги незаконно обустроил подсобное хозяйство возле многоквартирника

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-07T13:32:25+03:00

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Земельный участок в Лабытнанги освободят от незаконных построек и хлама, которые устроил местный житель напротив многоквартирного жилого дома. Как сообщает пресс-служба УФССП по ЯНАО, мужчина самовольно без соответствующих разрешений, организовал на земельном участке подсобное хозяйство для разведения животных. Кроме того, он установил гараж, а мусор и отходы от ведения хозяйства не убирал.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был установлен срок для добровольного исполнения должником решения суда. При этом взыскатель – администрация МО г. Лабытнанги – предоставил мужчине другой участок для ведения животноводства и птицеводства, который затем был обустроен в соответствии с установленными нормами.

В результате земельный участок был частично освобождён от незаконных построек. Принадлежащее должнику имущество и животные: голуби, куры, свиньи - перевезены на новое место, пояснил в УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU