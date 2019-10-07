2019-10-07T13:01:20+03:00
Общество

В Ямальском районе открыли парк, спортивные и культурные площадки

Сеяха, Новый Порту, МысКаменный и Яр-Сале стали комфортнее
Анна Полякова
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В Ямальском районе открыли парк, спортивные и культурные площадки Фото: mo-yamal.ruВ Ямальском районе открыли парк, спортивные и культурные площадки Фото: mo-yamal.ru
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В Ямальском районе 5 октября открылись новые объекты благоустройства. Они появились в Сеяхе, Новом Порту, Мысе Каменном и Яр-Сале.

В Сеяхе представили обновлённую площадь возле дома культуры. На ней установили детскую площадку и сцену, выровняли основание. Новое пространство значительно увеличит возможности организации культурных мероприятий.

В Новом Порту открыли благоустроенный парк имени Густава Бекмана и вело-роллердром. Теперь в селе станет больше мест для отдыха и занятий спортом.

Жители Мыса Каменного чемпионатом по мини-футболу отпраздновали начало работы своего объекта – многофункциональной спортивной площадки с круглогодичным действием. Летом это будет футбольное поле, а зимой – хоккейный корт.

В Яр-Сале жители села приняли участие в открытии нового парка. Он разделён на три зоны: памп-трек, скульптурная композиция из белых медведей с подогреваемыми скамейками и парковка. Уже сейчас и дети, и взрослые с большим удовольствием проводят время в новом месте отдыха, сообщили в администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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