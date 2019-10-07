2019-10-07T12:49:47+03:00
Происшествия

С жительницы Тарко-Сале, «приютившей» гастарбайтеров, взыскали материальную выгоду

Дама не собиралась предоставлять жилое помещение иностранцам для проживания
Анна Полякова
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С жительницы Тарко-Сале, «приютившей» гастарбайтеров, взыскали материальную выгодуС жительницы Тарко-Сале, «приютившей» гастарбайтеров, взыскали материальную выгодуФото: Ольга Крыльцова
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Предприимчивая жительница Тарко-Сале, «приютившая» гастарбайтеров, попала в поле зрения правоохранителей. Как выяснилось, женщина с января 2018 года по январь 2019 года зарегистрировала на своей жилплощади четверых приезжих из Таджикистана и Узбекистана. При этом дама не собиралась жилое помещение предоставлять им для проживания. За оказанные услуги она получила вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

На нее завели уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Сама она активно способствовала раскрытию преступления.

Сделка признана ничтожной, и по закону все полученное обеими сторонами подлежит взысканию в доход Российской Федерации. Тогда прокуратура района в суд направила исковое заявление в интересах РФ с требованиями взыскать в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, полученные от сделки, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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