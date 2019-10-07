В новоуренгойском аэропорту начали действовать электронные посадочные талоны

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-07T12:29:02+03:00

Перед посадкой на рейс необходимо лишь приложить устройство к сканеру

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В аэропорту Нового Уренгоя теперь дейтсвуют электронные посадочные талоны со штрихкодом. Он содержит фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна.

При необходимости в посадочном талоне может указываться и другая информация. Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. При прохождении контроля перед посадкой на рейс необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить цифровой талон сотруднику на контроле посадки, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

При этом сохраняется возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе. Для того, чтобы получить распечатанный талон, необходимо обратиться на стойку регистрации или воспользоваться киоском самостоятельной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU