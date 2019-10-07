2019-10-07T12:29:02+03:00
Общество

В новоуренгойском аэропорту начали действовать электронные посадочные талоны

Перед посадкой на рейс необходимо лишь приложить устройство к сканеру
Анна Полякова
Поделиться:
В новоуренгойском аэропорту начали действовать электронные посадочные талоны Фото: yanao.ruВ новоуренгойском аэропорту начали действовать электронные посадочные талоны Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В аэропорту Нового Уренгоя теперь дейтсвуют электронные посадочные талоны со штрихкодом. Он содержит фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна.

При необходимости в посадочном талоне может указываться и другая информация. Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. При прохождении контроля перед посадкой на рейс необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить цифровой талон сотруднику на контроле посадки, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

При этом сохраняется возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе. Для того, чтобы получить распечатанный талон, необходимо обратиться на стойку регистрации или воспользоваться киоском самостоятельной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск
Ямальские ученые проведи десять экоэкспедиций во время полевого сезона
Житель Лабытнанги незаконно обустроил подсобное хозяйство возле многоквартирника
В Ямальском районе открыли парк, спортивные и культурные площадки
С жительницы Тарко-Сале, «приютившей» гастарбайтеров, взыскали материальную выгоду
В Ханымее после реконструкции открыли мемориал «День Победы»
Снимок ямальского фотографа победил на международном конкурсе
Группа UCP и Фонд Rusnano Sistema SICAR инвестируют в Геосплит $5 млн
Марина Трескова претендует на должность главы Лабытнанги
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился отборочный этап международной научно-технической конференции молодежи
На Ямале начинающие фермеры поделят 5 миллионов грантовых рублей
В Салехарде пешеход попал под колеса ВАЗа
В Надыме разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад
В Салехарде открыли новые детские площадки
В Новом Уренгое открылся первый виртуальный концертный зал
Мост через Пур построят с опережением на год
В Новом Уренгое запустили онкоцентр
На трассе Салехард – Аэропорт столкнулись легковушка и микроавтобус
В ночном пожаре в Новом Уренгое пострадал один человек
В Ноябрьске состоится слет ямальских поисковиков
Погода на Ямале 7 октября: пасмурно, но сухо
На северных берегах Ямала обнаружили рекордное количество моржей
Пожарные Надыма спасли из горящей квартиры два человека
Житель Муравленко при покупке аксессуаров для авто стал жертвой мошенников
Губернатор Ямала пообещал, что цены на авиабилеты до Тюмени станут ниже
Погода на Ямале 6 октября: солнечно и тепло