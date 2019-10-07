2019-10-07T12:20:10+03:00
Общество

В Ханымее после реконструкции открыли мемориал «День Победы»

Местные жители возложили цветы к Вечному огню
Анна Полякова
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В Ханымее после реконструкции открыли мемориал «День Победы» Фото: puradm.ruВ Ханымее после реконструкции открыли мемориал «День Победы» Фото: puradm.ru
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В Ханымее реконструировали мемориал «День Победы». После завершения работ состоялось торжественное его открытие.

Теперь это комплекс из памятника «День Победы», бронзовой звезды Вечного огня на постаменте из красного гранита, двух артиллерийских орудий и цветочных клумб в виде комбинации из пересекающихся пятиконечных звезд из черного и красного гранита.

Первый памятный камень будущего мемориала был заложен в Ханымее 9 мая 2005 в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Спустя год на улице Центральной ханымейцами и компанией «Мрамор» был установлен памятник воинам и труженикам тыла, сообщает администрация Пуровского района.

На открытие памятника ханымейцы вместе с главой посёлка возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания павших героев.

- Считаю символичным, что наш мемориал получил новый облик в канун празднования 75-летия со Дня Великой Победы, - прокомментировал глава Ханымея Азат Мектепкалиев. Он отметил, что это стало возможным благодаря инициативному бюджетированию - площадке для совместной работы граждан и власти в решении насущных проблем поселения

Напомним, в этом году в рамках инициативного бюджетирования будут воплощены в жизнь 13 проектов пуровчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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