2019-10-07T11:51:56+03:00
Общество

Снимок ямальского фотографа победил на международном конкурсе

Марине Лонгортовой принесла высокую награду фотография ненецкой мастерицы
Анна Полякова
Поделиться:
Снимок ямальского фотографа победил на международном конкурсе Фото: yanao.ruСнимок ямальского фотографа победил на международном конкурсе Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальский фотограф Марина Лонгортова стала победителем третьего международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Ее снимок ненецкой мастерицы, сделанный в ямальской тундре (село Яр-Сале) в 2017-ом году оценивали в номинации «Лица и поколения». Он и принёс ей высокую награду.

Однако для Марины это далеко не первая награда. Только в 2019 году она удостоилась награды во всероссийском конкурсе «Дети России». Первое место фотографу принесли «Грезы. В хантыйской колданке», сообщает правительство ЯНАО.

На Ямале ее признали как мастера портретной фотографии Марине Лонгортовой после публикации работ в рамках проекта «Народы Арктики».

В этом году участниками международного фотоконкурса «Русская цивилизация» стали порядка пяти тысяч фотографов из 32 стран мира. Они прислали 19,5 тысяч снимков. Конкурс проводился в пяти номинациях. По итогам голосования жюри выбрало 18 победителей. Это фотографы из Москвы, Мурманска, Челябинска, Крыма, Краснодара и других регионов РФ. В октябре около 200 лучших фоторабот «Русской цивилизации» впервые будет представлено на выставке в московском ГУМе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале задержали 35 человек, объявленных в федеральный розыск
Ямальские ученые проведи десять экоэкспедиций во время полевого сезона
Житель Лабытнанги незаконно обустроил подсобное хозяйство возле многоквартирника
В Ямальском районе открыли парк, спортивные и культурные площадки
С жительницы Тарко-Сале, «приютившей» гастарбайтеров, взыскали материальную выгоду
В новоуренгойском аэропорту начали действовать электронные посадочные талоны
В Ханымее после реконструкции открыли мемориал «День Победы»
Группа UCP и Фонд Rusnano Sistema SICAR инвестируют в Геосплит $5 млн
Марина Трескова претендует на должность главы Лабытнанги
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился отборочный этап международной научно-технической конференции молодежи
На Ямале начинающие фермеры поделят 5 миллионов грантовых рублей
В Салехарде пешеход попал под колеса ВАЗа
В Надыме разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад
В Салехарде открыли новые детские площадки
В Новом Уренгое открылся первый виртуальный концертный зал
Мост через Пур построят с опережением на год
В Новом Уренгое запустили онкоцентр
На трассе Салехард – Аэропорт столкнулись легковушка и микроавтобус
В ночном пожаре в Новом Уренгое пострадал один человек
В Ноябрьске состоится слет ямальских поисковиков
Погода на Ямале 7 октября: пасмурно, но сухо
На северных берегах Ямала обнаружили рекордное количество моржей
Пожарные Надыма спасли из горящей квартиры два человека
Житель Муравленко при покупке аксессуаров для авто стал жертвой мошенников
Губернатор Ямала пообещал, что цены на авиабилеты до Тюмени станут ниже
Погода на Ямале 6 октября: солнечно и тепло