Снимок ямальского фотографа победил на международном конкурсе

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-07T11:51:56+03:00

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Ямальский фотограф Марина Лонгортова стала победителем третьего международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Ее снимок ненецкой мастерицы, сделанный в ямальской тундре (село Яр-Сале) в 2017-ом году оценивали в номинации «Лица и поколения». Он и принёс ей высокую награду.

Однако для Марины это далеко не первая награда. Только в 2019 году она удостоилась награды во всероссийском конкурсе «Дети России». Первое место фотографу принесли «Грезы. В хантыйской колданке», сообщает правительство ЯНАО.

На Ямале ее признали как мастера портретной фотографии Марине Лонгортовой после публикации работ в рамках проекта «Народы Арктики».

В этом году участниками международного фотоконкурса «Русская цивилизация» стали порядка пяти тысяч фотографов из 32 стран мира. Они прислали 19,5 тысяч снимков. Конкурс проводился в пяти номинациях. По итогам голосования жюри выбрало 18 победителей. Это фотографы из Москвы, Мурманска, Челябинска, Крыма, Краснодара и других регионов РФ. В октябре около 200 лучших фоторабот «Русской цивилизации» впервые будет представлено на выставке в московском ГУМе.

ИСТОЧНИК KP.RU