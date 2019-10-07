Группа UCP и Фонд Rusnano Sistema SICAR инвестируют в Геосплит $5 млн

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-07T10:55:24+03:00

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Компания Геосплит, разработчик маркерной диагностики для нефтегазовой отрасли, получит 5 млн долларов США инвестиций. Соглашение в рамках Раунда Б уже подписано.

Лид-инвестором раунда стала инвестиционная группа UCP, со-инвестором – фонд Rusnano Sistema SICAR, созданный совместно АФК «Система» и РОСНАНО. Напомним, ранее, в декабре 2017 года, фонд инвестировал в компанию в период Раунда А.

Средства пойдут на развитие экспансии на международные рынки, реализацию проектов по цифровизации разработки месторождений на основе данных маркерного мониторинга, а также дальнейшее развитие технологической платформы и вывод на рынок новых продуктов на основе квантовых маркеров Geosplit.

Как сообщили в пресс-службе РОСНАНО, после Раунда А компания Геосплит существенно увеличила как клиентскую базу и объем реализуемых проектов по долгосрочной маркерной диагностике на нефтяных месторождениях в России, так и расширила область применения технологии. За это время были разработаны газовые маркеры для исследований газовых месторождений. В 2018 году выручка компании достигла уровня в 150 млн руб., а в 2019 году компания планирует увеличить объем выручки до 400 млн руб.

В минувшем году компания Геосплит заключила долгосрочный контракт на $2 млн, чтобы провести диагностики скважин на Дацинском нефтяном месторождении в Китае, разработкой которого занимается госкомпания CNPC.

В 2019 году компания заключила новый китайский контракт на исследование скважин Линьфэньского газового месторождения в провинции Шэньси. Кроме того, ведется работа по запуску пилотных проектов в других регионах мира на проектах крупных нефтяных компаний. Экспортная программа насчитывает более 20 стран.

Компания Геосплит одним из перспективных направлений называет развитие новых цифровых решений для получения дополнительной ценности из данных маркерной диагностики. Именно они помогают клиентам оптимизировать разработку месторождения с помощью алгоритмов машинного обучения, проводить адаптацию гидродинамических моделей и реализовывать проекты по цифровизации нефтедобычи. Данное направление будет востребовано как на российском, так и на зарубежных рынках.

- В этом году мы удвоили реализацию нашей продукции и услуг и вышли на международный рынок. Раунд Б даст нам новые возможности по дальнейшему динамичному развитию технологии и продуктовой линейки, включая цифровые решения, а также расширению системы продаж и клиентской базы по всему миру, - отмечает генеральный директор компании Геосплит Александр Каташов.

По словам партнера Инвестиционной группы UCP Михаила Трофимова, технологии Геосплит позволяют существенно повысить производительность нефтегазовых компаний и снизить затраты на добычу. Он также подчеркнул, что заметен большой потенциал для применения технологии и рад такому сотрудничеству с командой Геосплит».

Как заметил Управляющий партнер «АФК Система», член инвестиционного комитета фонда Rusnano Sistema SICAR Алексей Катков, сейчас технология маркерных внутрискваженных исследований Геосплит может использоваться как для нефтяных, так и для газовых скважин. Присоединение к проекту второго крупного внешнего инвестора UCP позволит Геосплит стать значимым сервисным игроком на нефтегазовом рынке.

- Новый раунд даст возможность Геосплит увеличить инвестиции в продвижение своей технологии маркерной диагностики скважин на международный рынок, который оценивается экспертами примерно в $1,6 млрд к 2023 г. Российский рынок, при этом, составляет лишь 15% от мирового, - пояснил старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО», член инвестиционного комитета фонда Rusnano Sistema SICAR: Сергей Вахтеров. - В стратегии компании заложен выход в страны Ближнего Востока, Африки и АТР. Востребованность технологии уже сейчас подтверждается активным интересом со стороны крупнейших рыночных игроков, таких как CNPC, Saudi Aramco.

ИСТОЧНИК KP.RU