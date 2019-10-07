Марина Трескова претендует на должность главы Лабытнанги

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-07T10:25:59+03:00

Она стала третьим кандидатом на этот пост

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В Лабытнанги зарегистрирован третий претендент на замещение должности главы муниципального образования. И им стала Марина Трескова, с января 2016 года и до недавнего момента возглавлявшая администрацию города. Ранее, в течение пяти лет, она курировала вопросы социальной политики в должности заместителя главы.

Марина Трескова родом из Лабытнанги, с этим городом связаны вся ее трудовая деятельность и ее главные профессиональные успехи. Марина Ароновна имеет два высших образования – по экономическому и управленческому профилю.

Трудовую деятельность начала после окончания школы в должности лаборанта Межшкольного учебно-производственного комбината. Далее - карьерный рост на городском телевидении: от рядового корреспондента до главреда. Дважды Марина Трескова избиралась депутатом Гордумы. Замужем, воспитывает двух дочерей.

Ее конкурентами на пост главы муниципального образования сталли заместитель начальника, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ и транспорта Евгений Сорокин и начальник управления экономики Лабытнанги Виталий Баев.

8 октября прием документов завершается. Избрание главы муниципального образования из альтернативных кандидатур состоится на очередном заседании Гордумы 14 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU